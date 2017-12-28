ANKARA (AA) - Göç Politikaları Kurulu Toplantısı'nın dördüncüsü, İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında yapıldı.

Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefleri ve milli menfaatleri doğrultusunda milli göç politikasının oluşturulmasına yönelik, güncel gelişmelerin ve yeni hedeflerin üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" kurul üyelerinin görüşlerine sunuldu.

Türkiye'nin göç politika ve stratejilerini belirlemek için bir araya gelen kurulda toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ve Kalkınma bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz da katıldı.