Göç Kurulu toplantısı

ANKARA (AA) - Göç Kurulunun 8'inci toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Düzenli Göç, Düzensiz Göç ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Eylem Planı ile Göç Strateji Belgesi'nin uygulama sonuçları değerlendirildi.
Gölbaşı Vilayetler Evi'ndeki toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç katıldı.
Basına kapalı toplantıda görüntü alınmasına izin verildi.
Göç Kurulunun, göç alanındaki stratejileri, kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri, insani mülahazalarla toplu halde Türkiye'ye kabul edilecek yabancılarla bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar almak gibi görevleri bulunuyor.