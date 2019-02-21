Göç İdaresinden yabancı uyruklu yetim ve engellilere ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve sivil toplum kuruluşlarının yardımsever ekipleri, kentte uluslararası koruma statüsünde bulunan Afganistanlı, Iraklı ve Suriyeli yabancılardan aralarında yetim ve engelli bireylerin de bulunduğu aileleri ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında yetim ve engellilerin sorunları ile ilgilenen Akyıldız, Eskişehir'de birçok milletten misafirin bulunduğunu belirterek, her birinin derin ve matem dolu hikayelerinin olduğunu söyledi.

Göç etmek zorunda kalan Türkmenlerin acılarının büyük olduğunu ifade eden Akyıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye sevdaları inanın acılarından daha büyük. Bu sevgiyi, bizleri evlerine çay içmeye davet ettiklerinde hepsinin gözlerinde görüyoruz. Gönül coğrafyası derin olan bu aziz milletin evlatları olarak yetim ve engelli kardeşlerimizin evlerinde olmak, onlarla hasbihal etmek ve bir nebze de olsa hüzünlü yüzlerinde tebessümlere vesile olmak bize onur vermiştir. Bu tür ev ziyaretlerine belirli aralıklarla devam edeceğiz."