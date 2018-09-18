Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrencilere eğitim seti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğrencilere, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca gönderilen eğitim setleri verildi.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız, Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Neşet Gürsoy, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Temsilcisi Michael Cibril ile beraber Odunpazarı ilçesindeki Kılıçarslan İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca gönderilen Muyo Eğitim Setleri'ni öğrencilere veren Akyıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farklılıkları zenginlik kılıp bir, beraber ve kardeş olma vaktinin geldiğini kaydetti.

"Bu aşamada medeniyetimizden gelen örf ve adetlerimize binaen Türkiye aslında bizim ortak hayatımız, ortak sevdamız ve ortak umudumuz olacaktır." diyen Akyıldız, şöyle devam etti:

"Bugün Eskişehir'de birçok farklı milletten, birçok farklı kültürden kardeşlerimiz eğitim görmektedir. İç savaş ve terör gibi birçok nedenden dolayı ülkelerinden kaçıp ülkemize sığınan birçok kardeşimiz için de bugün yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Mazide olduğu gibi bugün de bu kardeşlerimizin yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi öncelikle Eskişehir'imize ve sonrasında da Türkiye'mize hayırlı olsun. İlgi ve alakalarından dolayı okul müdürümüz Göksel Yılmaz'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle aralarında olmaktan gurur duyduğumuz tüm öğrenci kardeşlerime can-ı gönülden başarılar diliyorum."