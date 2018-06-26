Global Yatırım Holding'in enerjide ilk uluslararası adımı Kamerun'da

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding, kruvaziyer liman işletmeciliğinin ardından enerji sektöründe de yurt dışı yatırımlara başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, toplam 8 ülkede bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in işlettiği 16 liman ile dünyanın en büyük bağımsız kruvaziyer liman yatırımcısı olan Global Yatırım Holding, enerji sektöründe de dünyaya yayılmanın ilk adımını attı.

Global Yatırım Holding’in yüzde 93,7 oranındaki bağlı ortaklığı sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) şirketi Naturelgaz, Kamerun’da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı Victoria Oil & Gas’ın bağlı ortaklığı Gaz du Cameroun (GDC) ile münhasır iş ortaklığı anlaşması imzaladı.





- Afrika pazarına CNG çözümü sunulacak





Anlaşmaya göre Naturelgaz, GDC’nin ana pazarı Kamerun ve sonrasında Sahra Altı Afrika pazarında mobil enerji ihtiyacı olan müşterilere yönelik CNG altyapısı ile hizmetleri, tasarlanması, kurulması ve işletilmesini üstlenecek.

Oto CNG ve şebeke dışı enerji kaynağı ihtiyacı duyan işletmeler için dökme CNG sunulacak. Doğalgazdan elektrik üretimini de kapsayan anlaşma uyarınca ilk etapta bu yıl CNG tesis kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınması planlanıyor.





- Muazzam büyüme fırsatı





Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Tahsin Turan, Türkiye’de fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi işletmeler ile aynı zamanda doğal gaz boru hattına erişimi olmayan yerleşim yerlerine dökme CNG satışı ve dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa’nın büyük CNG oyuncularından biriyiz.” ifadelerini kullandı.

Victoria Oil & Gas ile GDC üzerinden girdikleri ortaklık sayesinde yakaladıkları muazzam büyüme fırsatından dolayı heyecan duyduklarını aktaran Turan, “Karmaşık CNG değer zincirlerini geliştirmek ve başarılı bir şekilde yönetmek konusunda önemli bilgi birikimi ve uzmanlığa sahibiz. GDC'nin yüksek kaliteli gaz rezervleri ve değerli bir varlık tabanı mevcut. Naturelgaz, GDC ile iş birliği içinde Kamerun gibi enerji ihtiyacının yüksek ve enerji arzının talebi karşılayamadığı ülkelerde CNG enerji çözümleri sunacak.” ifadelerini kullandı.

GDC Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Foo ise “Naturelgaz ile yapılan bu anlaşma ile Kamerun’dan başlayarak, GDC’nin gaz üretimi, dağıtımı ve enerji çözümleri konusundaki tecrübesi ile Naturelgaz’ın CNG tedariği konusunda uzmanlığı bir araya gelmiştir. Ürün listemize CNG’nin de eklenmesinden son derece mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Liman işletmeciliği, portföy yönetimi ile temiz ve yenilenebilir enerji, Global Yatırım Holding’in üç stratejik yatırım alanını oluşturuyor. Global Yatırım Holding’in Naturelgaz ile yürüttüğü CNG operasyonları dışında güneş enerjisi ve biyokütle yatırımları da bulunuyor.