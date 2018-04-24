NİĞDE (AA) - Niğde'de hakkında yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için "çarşaf" giydiği belirlenen kişi tutuklandı.
Merkez Amas Yolu Niğde Evleri yakınlarında çarşaflı bir kişiden şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi.
Polisin yaptığı çalışmada, çarşaf giyen kişinin erkek olduğu belirlendi. Üzerinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen 32 yaşındaki Y.Ş, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Y.Ş'nin boşandığı eşine nafakayı ödemediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu ve gizlenmek amacıyla çarşaf giydiği öğrenildi.