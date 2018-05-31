GittiGidiyor'dan taraftarların alışveriş alışkanlıklarına ilişkin anket

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, taraftarların tuttukları takımın lisanslı ürünleriyle ilgili alışveriş alışkanlıklarını, sosyal anket platformu Poltio üzerinden düzenlediği anketle ortaya koydu.

e-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, taraftarların tuttukları takımın lisanslı ürünleriyle ilgili alışveriş alışkanlıklarına ilişkin Poltio üzerinden anket gerçekleştirdi.

18 -22 Mayıs'ta yapılan ve toplamda 8 bin 23 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, taraftarların yüzde 40’ı “Takımınızın lisanslı ürünlerini satın alıyor musunuz?” sorusuna “Hayır, almam” yanıtını verirken, yüzde 22’si “Düzenli olmasa da ara sıra alırım”, yüzde 20’si “Çok nadiren de olsa alırım”, yüzde 14’ü “Evet, her yıl düzenli olarak alırım” ve yüzde 4’ü “Kendim için değil ama hediye olarak alırım.” dedi.





- Kişisel aksesuarlar formadan daha çok satın alınıyor





“Lisanslı ürünlerden hangilerini satın alırsınız/aldınız?” sorusunun yöneltildiği ankette taraftarlar, yüzde 67 oy oranıyla en çok “kıyafet (tişört, eşofman, mont ve benzeri)” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 43’le “kişisel aksesuar (anahtarlık, çakmak vb.)”, yüzde 16 ile “forma”, yüzde 9 ile “çorap”, yine yüzde 9 ile “bebek kıyafetleri”, yüzde 8 ile “atkı”, yüzde 7 ile “telefon kılıfı”, yüzde 6’ile “ev tekstili” ve yüzde 5 ile “şapka” yanıtları izledi. Oy kullananların yüzde 6’sı ise “Diğer” seçeneğini işaretledi.

Taraftarlara, takım ürünlerine yıllık ortalama ne kadar harcadıklarının sorulduğu ankette, katılanların yüzde 59’u lisanlı ürünlere yıllık ortalama “150 TL ve altı” harcadıklarını, yüzde 41’i ise “150 TL ve üstü” harcama yaptıklarını belirtti. Yüzde 64 oy oranıyla en çok Fenerbahçe taraftarı “150 TL ve altı” harcama yaptığını aktarırken, onu sırasıyla yüzde 59’la Galatasaray, yüzde 54’le Beşiktaş, yüzde 52’yle Trabzonspor ve yüzde 50’yle Bursaspor taraftarı takip etti.

En çok “150 TL ve üstü” harcama yapan taraftar ise sırasıyla yüzde 50’yle Bursaspor, yüzde 48’le Trabzonspor, yüzde 46’yla Beşiktaş, yüzde 41’le Galatasaray ve yüzde 36’yla Fenerbahçe oldu. “150 TL ve üstü” harcama yapan taraftarlar arasında Fenerbahçeliler, ortalamanın altında kalarak en az harcayan grup oldu.





- Forma almayı en çok Trabzonsporlular tercih ediyor





“Lisanslı ürünlerden hangilerini satın alırsınız/aldınız?” sorusundaki ürünler arasında en çok kıyafeti yüzde 48’le Beşiktaş taraftarı satın alırken, Beşiktaş’ı sırasıyla yüzde 43’le Trabzonspor, yüzde 42’yle Fenerbahçe ve yüzde 41’le Galatasaray taraftarı izledi.

En çok forma alan taraftara bakıldığında ise Trabzonsporlular yüzde 77 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Trabzonspor taraftarını yüzde 73’le Bursasporlular, yüzde 68’le Galatasaraylılar, yüzde 66’yla Fenerbahçeliler ve yüzde 65’le Beşiktaşlılar takip etti.





- Tasarımı güzel ürünler şampiyonluk kadar etkili





“Hangileri size lisanslı bir ürün aldırabilir?” sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 36’sı “güzel tasarımlı ürünler/kıyafetler olması” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 35’le “şampiyonluk”, yüzde 34’le “yeni sezon ürünleri”, yüzde 23’le “cazip fiyat/indirim”, yüzde 11’le “kampanya”, yüzde 10’la “yıldız futbolcu transferleri”, yüzde 8’le “takımın yurt dışındaki başarıları”, yine yüzde 8’le “o ürüne ihtiyacımın olması” ve yüzde 5’le “maç günü/maçtan önce” yanıtları izledi.

Galatasaraylılar aynı soruya yüzde 43 ile en çok “şampiyonluk” yanıtını verirken, Beşiktaşlılar yüzde 36’lık, Fenerbahçeliler ise yüzde 39’luk oranla en çok “güzel tasarımlı kıyafetler/ürünler olması” şıkkını seçti. Öte yandan, Bursasporlular yüzde 71 ve Trabzonsporlular da yüzde 55’lik oy oranıyla en çok “yeni sezon ürünleri” yanıtını verdi.





- “Şampiyonluk haftasında Galatasaray ürünlerinin satışı 2 kat arttı”





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, ligin son haftasında GittiGidiyor’daki arama ve satış sonuçlarının da anket verilerini desteklediğini belirterek, “Galatasaray” kelimesinin, Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleştiği 19 Mayıs Cumartesi günü GittiGidiyor’da en çok aranan kelime olduğunu kaydetti.

Kantarcı, “14 Mayıs haftasındaki site içi aramalarına baktığımızda, Galatasaray ile ilgili aramalarda bir önceki haftaya göre ciddi artış yaşandığını görüyoruz. ‘Galatasaray’ kelimesi şampiyonluk haftası öncesindeki arama sıralamasında 10’uncu sırada yer alırken, şampiyonluk haftasında 5’inci sıraya çıktı, ligde şampiyonun belli olduğu 19 Mayıs günü ise en çok aranan kelime oldu.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ürünlerinin satışında da bir önceki haftaya göre artış yaşandığını kaydeden Kantarcı, “Satış verilerini incelediğimizde, şampiyonluk haftasında bir önceki haftaya göre Galatasaray ürünlerinin satışında 2 kat artış yaşandığını görüyoruz. Bu dönemde en çok Metin Oktay forması satılırken, bunu sırasıyla Galatasaray forması ve tişörtleri takip etti. En çok İstanbul, İzmir ve Bursa’dan alışveriş yapıldı. İstanbullu taraftarlar ise en çok Metin Oktay forması satın aldı.” değerlendirmesinde bulundu.