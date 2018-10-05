GittiGidiyor yapı market kategorisine Praktiker'i ekledi

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, yapı market kategorisine sektörün önde gelen markası Praktiker'i dahil etti.

GittiGidiyor açıklamasına göre, GittiGidiyor, yapı market sektöründe Avrupa'nın önde gelen markası Praktiker'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Almanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Lüksemburg, Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'da hizmet veren Praktiker'in GittiGidiyor'da açılan mağazasında, dekorasyondan banyoya, aydınlatmadan bahçe ve teras segmentine kadar toplamda 600'e yakın ürün seçeneği tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, 2018'in ilk altı ayında platformlarında en çok büyüyen kategoriler içinde ilk sırayı yapı market – tamirat kategorisinin aldığını anımsattı.

GittiGidiyor olarak tüm adımlarını kullanıcıları her kategoride kaliteli ve zengin ürün seçeneğiyle bir araya getirme hedefiyle attıklarını belirten Elçin, "Bu bakış açısı doğrultusunda Praktiker'le gerçekleştirdiğimiz işbirliği son derece önemli. Yılın ilk yarısında platformumuzda en çok büyüyen kategori yapı market – tamirat olmuştu. Tüketicinin beklenti ve talebi doğrultusunda her alanda daha fazla ürün seçeneği sunmayı ve kullanıcılarımızı seçkin markalarla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



