Girişimciler THY'nin kanatlarıyla uçacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Kurumsal İnovasyon Uzmanı Emre Dalarslan, THY’nin girişimcilik ekosistemine katkı sunduğu web sitelerinden investonboard.com’un Türk girişimciler için ideal bir alan olduğunu belirterek, "Eğer bir girişiminiz varsa girişiminizin videosunu şu anda herkese açık olan Invest On Board web sitemize yükleyebilirsiniz." dedi.



Dalarslan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ta düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması finalinde düzenlenen "Girişimcilik ve İnovasyon" panelinde, THY’nin inovasyon ekosistemine yaptığı katkılara değindi.

Dalarslan, "Bir kuluçka merkezi olarak içeriye almıyoruz. Çünkü şu anda start up’lara bir yatırım yapma durumumuz yok. Bunun altyapısını hazırlıyoruz. Start up’lara yatırım yapamıyoruz ama biz onlara mentorluk yapıyoruz. Onun koluna girip son noktaya kadar beraber götürüyoruz ve bundan çok zevk alıyoruz." diye konuştu.







- "Yanlış miktarda yapılan yatırım da start up’ı öldürebilir"







Emre Dalarslan, girişimlerin, doğru zamanda doğru miktarda yatırım alması halinde geleceğe yürüyebileceğini ifade ederek, "Yanlış zamanda yapılan ya da yanlış miktarda yapılan yatırım da start up’ı öldürebilir. İhtiyacından fazla para verirseniz de ölebilir. Böyle bir durum da var." dedi.

THY’nin açık inovasyon eksenli çalışmalar yürüttüğünü, kurumun investonboard.com web sitesi ile uçuşlarda multimedya sistemlerinde projeleri duyurduklarını anlatan Dalarslan, THY’nin girişimcilik ekosistemine katkı sunduğu web sitelerinden investonboard.com’un Türk girişimciler için ideal bir alan olduğunu söyledi.

Dalarslan, devamla şunları kaydetti:

"Invest On Board girişimciler için inanılmaz bir kapı. Düşünün, bir insan 12-13 saat uçuş yapıyor, önünde bir ekran var. Asansörlerde vardır ya... 10-20 saniye adamı kitlersiniz, kazanırsınız ya hani... Biz adamı 13 saat boyunca orada oturtuyoruz, o ekranlara bakıyor. Eğer bir girişiminiz varsa girişiminizin videosunu şu anda herkese açık olan Invest On Board web sitemize yükleyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki iş adamları videolarınızı görebilir.

Biz geçen sene 68 milyon yolcu taşıdık. Dolayısıyla 40-50 milyon kişiye reklamınızın yapılması için sizden bir ücret alınmaması gibi bir imkan sunulmuyordur herhalde hiçbir yerde... Ben Invest On Board’a başvurularınızı bekliyorum. Girişimine güvenenler, 'yatırım aşamasına geldim' diyenler hemen başvurmalı."

- "Zemin İstanbul için son başvuru tarihi 15 haziran”





İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü Kübra Bayraktar Şişman da büyükşehir belediyesinin son yıllarda girişimcilik konusunda çalışmalarını hızlandırdığını ifade ederek, Şişhane metrosunun altında açacakları Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve girişimcilik merkezi Zemin İstanbul ile kent için girişimi bulunanlara mentorluk desteği vereceklerini bildirdi.



Şişman, Zemin İstanbul’a girişimci başvurularını almaya başladıklarını belirterek, "İstanbul’la ilgili projesi olan girişimcilere sesleniyorum; Zemin İstanbul için son başvuru tarihi 15 Haziran. Şimdiden bayağı bir başvuru geldi. Tüm girişimcilerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.





- “Toplamda 9 ödülümüz söz konusu”





Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Serdar İbrahimcioğu ise Yıldızlı Projeler Yarışması'nın üniversitenin 10 yıldır devam ettirdiği bir etkinlik olduğunu hatırlatarak, projeleri bu yıl ilk defa 3 ayrı kategoride değerlendirdiklerini bildirdi.

İbrahimcioğu, "Akademi, öğrenci ve start up’ları ayrı kategorilerde değerlendirdiğimiz bir proje pazarı programı oldu. Toplamda 9 ödülümüz söz konusu." dedi.

YTÜ’nün, Silikon Vadisi’nin içindeki Palo Alto’da Uluslararası Kuluçka Merkezi bulunduğunu anımsatan İbrahimcioğlu, her kategorinin birincilerinin oradaki hızlandırıcı programlara katılmasına ve orada ofis açmasına imkan verdiklerini söyledi.

Sunumların ardından dereceye giren girişimler belirlendi.



