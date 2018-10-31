Girişimci kardeşler devlet desteğiyle çiftlik kurdu

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de, girişimci iki kardeş, devlet destekleriyle 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik sahibi oldu.

Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde yaşayan Adem (35) ve Kazım Özbek (32) kardeşler, üniversite eğitimlerini bırakarak, 2010 yılında hayvancılık yapmaya başladı.

Faizsiz kredi desteklerinden faydalanan Özbek kardeşler, 4 yıl önce 750 bin lira maliyetle aile işletmelerini kurdu.

Kurdukları modern çiftlikte 250 büyükbaşa kadar hayvan yetiştirebilen Özbek kardeşler, yarım kalan eğitimlerini de tamamlamayı planlıyor.

Veteriner olmayı hedefleyen kardeşler, hayvancılığı bilinçli bir şekilde yapmak istiyor. Özbek kardeşler, ilerleyen zamanlarda işletmelerini büyüterek, hayvan sayısını da artırmanın planlarını yapıyor.

Kardeşlerden Adem Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2008 yılında bıraktığını söyledi.

O tarihten itibaren ilgi duydukları hayvancılığı küçük çaplı yapmaya başladıklarını anlatan Özbek, şunları dile getirdi:

"Ailem çiftçilik yapıyordu ve bizim de hayvancılığa karşı ilgimiz vardı. Hayvancılığı yapabileceğimizi düşündük ve 2010 yılında kardeşimle hayvancılık yapmaya karar verdik. O dönemde ilk olarak Ziraat Bankası tarafından verilen sıfır faizli kredi desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başladık. Yaklaşık 4 yıl küçükbaş hayvancılık yaptıktan sonra büyükbaş hayvancılığa yöneldik. 2014 yılında aile işletmemizi yine Ziraat Bankasından aldığımız yatırım kredisiyle kurduk. İşletmenin maliyeti 700-750 bin lira civarında oldu. Modern bir tesis kurduk. Izgaralı ahır sistemi dediğimiz bir sistem. Kardeşimle bu işe başladık ve orta ölçekli bir aile işletmesiyiz."

Özbek, hayvancılığı severek yaptıklarını ve işlerinden memnun olduklarını belirterek, işletmelerinin 250 büyükbaş kapasiteli olduğunu ancak sahip oldukları hayvan sayısının dönem dönem değiştiğini aktardı.

Bir süre önce 180 hayvanı kesime gönderdiklerini dile getiren Özbek, kendi yem ihtiyaçlarını karşılayacak tarım arazilerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Kaba yem ihtiyacının tamamını kendimiz üretiyoruz. Biz mesleğimizin alaylısıyız. Yarım kalan üniversite eğitimimizi de veteriner fakültesi okuyarak tamamlamak istiyoruz. İşimizi daha bilinçli yapmak istiyoruz." dedi.

- Çiftliğin kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyorlar

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü birinci sınıftayken terk eden girişimci kardeşlerden Kazım Özbek de "Ağabeyimle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Kendi işletmemizi kurduk. Hayvancılık severek yaptığımız bir iş. Orta ölçekli aile işletmesi olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, hayvanları Uruguay'dan ithal ettiklerini anlatarak, "Şu anda hayvanlarımızın bir kısmı kesime gitti. Yine bu ay içerisinde kesime gidecek hayvanlarımız var. Hedefimiz, işletmemizin kapasitesini iki katına çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.