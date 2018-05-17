Girişimci gençten

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 yaşındaki girişimci, 2 lira karşılığında profesyonel fotoğraf imkanı sunan "özçekim otomatı" geliştirdi.

Selçuk Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan ancak alanıyla ilgili bir iş bulamayan 25 yaşındaki Emrah Üfelek, KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik kursuna katıldı.

Daha sonra ise yurt dışındaki bir arkadaşıyla görüntülü konuşurken kadraja giren bir otomat dikkatini çeken genç, son yıllardan hemen hemen her yaş grubunda yaygınlığı artan özçekimi ticaretle buluşturmak için harekete geçerek bir otomat geliştirdi.

Emrah Üfelek, "Anı yakala" ismini verdiği çalışmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, makinenin çalışma prensibi olarak içecek otomatlarına benzediğini belirterek, "Özçekim otomatı, içerisine atılan 2 lira ile işleme başlıyor. Daha sonra ekranda kendinizi görerek poz vermenizi sağlayan bir ekran var. 'Gülümseyin' yazısından sonra fotoğraf çekim işlemi gerçekleştiriyor." dedi.

Otomatta, sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan konum etiketleme özelliğini de düşündüğünü aktaran Üfelek, makinenin çıktı olarak verdiği fotoğraflara çekim yeri, tarihi ve saatini de eklediğini söyledi.

- İlk kez okul kantininde kullandı

Üfelek, 5 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan projesini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Otomatımızın test aşamasını gerçekleştiriyoruz. Çok şükür büyük bir ilgi alıyor. Görüştüğüm birkaç büyük firma var. Alışveriş merkezleri, turistlik ve tarihi mekanları olan bölgelere bu makineyi yerleştireceğiz. İnsanlar 'Anı yakala' diyerek ailesiyle, kardeşiyle, sevgilisiyle, eşiyle ve dostuyla bir dakika gibi bir sürede fotoğraf çekilecekler." diye konuştu.

Otomatı ilk olarak, babasının işlettiği Çubuk Anadolu Lisesi'nin kantininde kullandığını söyleyen Üfelek, öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Baba Servet Üfelek de oğluna ve çalışmalarına inandığını vurgulayarak, "Oğlumun maddi manevi her türlü arkasındayım. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Sağ olsun o da bu desteği boşa çıkartmadı. Bu makineyi Turşu Festivali'nde de kullanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Rumeyse Demirci de makineyi ilk görünce şaşırdıklarını belirterek, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte sık sık fotoğraf çekilmek için kantine indiklerini söyledi.