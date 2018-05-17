Giresun Orman Bölge Müdürü Özkaya Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, ilk olarak Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İlçe Başkanı Yüksel, "Orman İşletme Şefliğimizin yenilenmesi, ilçemiz orman depo alanı ve ilçemize müdürlük kurulması konularında bir takım değerlendirmelerimiz oldu. Bizler de belediye olarak kurumumuza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Organizeli çalışarak gerek depo alanı, gerekse yeni bir bina konusunda çok daha güzel fikirler çıkacaktır. İlgilerinden dolayı Mustafa Özkaya'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Şube Müdürü Uğur Aktaş ve Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Hakkı Türkoğlu da hazır bulundu.









