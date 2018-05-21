Gıda Bankası muhtaçların yüzünü güldürüyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğiyle hayır sahiplerinin bağışları, Gıda Bankası'ndan ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak gıda ve temizlik gibi bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardım sağlanıyor.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gıda Bankasından her ay düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Ramazan sebebiyle ayrıca, Hayat Ağacı Derneğinde kaydı bulunan geçici mağdur ailelerden, incelemesi tamamlanmış olan kimselere daha önce kendilerine verilen randevu günlerine göre yardım ediliyor.

Hayat Ağacı Derneği’ne yapılan bağışlar sayesinde alışveriş sepetini eline alan bir kimse, çikolatadan çay-şekere, giyim ürününden çocuk bezine kadar oluşan ürün çeşidinden belirli limitlerde tercih yapabiliyor. Ayrıca buraya yapılan bağışlarda olduğu gibi, dağılan ürünlerin de miktarı ve çeşidi, yardım alan kimsenin sicil dosyasına her defasında kaydediliyor.



Hayat Ağacı Derneğinde yaklaşık 13 bin 500 kayıtlı kişinden aylık ortalama bin 250 civarında aile, düzenli alışveriş yapıyor. Bununla birlikte ramazan ayına mahsus olmak üzere ilave olarak randevu sistemi ile 5 bin civarında aileye “Ramazan Gıdası” şeklinde ücretsiz alışveriş yaptırılması planlanıyor.



“Ramazan Gıdası” yardımına uygun olan kimseler, randevu günlerinde aile fert sayısına göre belirlenen limitlerde alışveriş yapıyor. Gıda Bankasından yardım almaya uygun olan her bir kimseye, limitleri dışında 2,5 kilogram kemikli ya da kemiksiz et ile bir kangal sucuk veriliyor.



Diğer yandan Gıda Bankası içinde bulunan mini oyun alanı, alışveriş için gelen ailelerin çocuklarının hoşça vakit geçirmesini sağlıyor. Mutfak eksiklerini ücretsiz temin ihtiyaç sahipleri, bağışları ile Gıda Bankasına katkı sağlayan hayır sahiplerine duacı oluyor.

