Gezici Çanakkale Müzesi Sivas'ta

SİVAS (AA) - Tarihçi Ahmet Uslu'nun Çanakkale Savaşı'na ait eşya ve silahların sergilendiği "Gezici Çanakkale Müzesi" Sivas'a geldi.

İl il gezerek Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalarla savaşta kullanılan silah ve mühimmatları tanıtan gezici müze, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri de müzeyi gezdi.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak açısından müzeyi gezdiklerini söyledi.

Yılmaz, öğrencilere bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Gezici müzenin bir hafta Sivas'ta kalacağı öğrenildi.