Geri dönüşümle eğitime destek sağlanacak

KARAMAN (AA) - Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yunus Emre Vakfı İktisadi İşletmesi arasında ücretsiz ders kitaplarıyla öğretmen kılavuz kitaplarının okullardan toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile Yunus Emre Kültür Vakfı Genel Müdürü Mehmet Emin Uyan katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu, protokolle okullarda bulunan ve kullanım süresi dolan ücretsiz ders kitaplarının Yunus Emre Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından ücret karşılığında toplanacağını söyledi.

Bu ücretin okul aile birliği hesaplarına aktarılacağını ifade eden Kuntoğlu, "Ülke kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanımı bakımından geri dönüşüm önem arz etmektedir. Geri dönüşümle bir ağaç bile kurtulabiliyorsa bu bizim ve geleceğimiz için çok kıymetlidir. Bu sebeple imzalanan protokol hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Yunus Emre Kültür Vakfı Genel Müdürü Uyan ise eğitim için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, imzalanacak protokolün Karaman için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, imzaların atılması ve çekilen fotoğraflarla sona erdi.