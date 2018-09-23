'Gerede suyu' yıl sonunda başkentte

ANKARA (AA) - Ankara'nın içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak Gerede İçme Suyu Projesi'nin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi - Gerede Sistemi" yapım hattında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşleri yer alan Kınacı, "Gerede'den gelecek su ile içme suyu kaynak suyu kalitesinde olacak ve enerji üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun içme suyu tünel hattı olma özelliğine de sahip olacak projenin yapım çalışmalarına Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2007 yılında başlandığını belirten Kınacı, yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda tünelden oluşacak isale hattının çalışmalarının jeolojik açıdan oldukça zor bir bölgede gerçekleştirildiğini anlattı.

Kınacı, "Bu nedenle tünel açma süresi uzadı ama şu anda bin 270 metrelik bir mesafe kaldı. Kalan mesafeyi de DSİ, aralık ayında tamamlamayı planlıyor. Buradan gelecek su, ocak ayından itibaren Çamlıdere Barajı'nı beslemeye başlayacak." bilgisini aktardı.

"Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacak"

Başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların içinde 1 milyar 220 milyon metreküplük hacmiyle Çamlıdere Barajı'nın en büyük baraj olduğunu kaydeden Kınacı, şu bilgileri verdi:

"Su tutma kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle Çamlıdere Barajı'nın doluluk oranı bugüne kadar yüzde 50'nin üzerine pek çıkmadı. Çamlıdere Barajı tam dolduğu zaman Ankara'nın 3 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Gerede'den yıllık ortalama 229 milyon metreküp suyun Çamlıdere Barajı'na geleceği planlanmaktadır. Başkentte günlük ortalama 1 milyon 250 bin metreküp su kullanıldığını düşünecek olursak sadece buradan gelecek suyun uzun süre ihtiyacı karşılayacağını söyleyebiliriz. Ankara'ya su sağlayan Kurtboğazı, Çubuk gibi diğer barajlarımızın da sayesinde kurak dönemler hariç Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacaktır."

"Daha sağlıklı hale dönüştürmek için çalışmalar yapılıyor"

Kınacı, Gerede'den gelecek suyu daha sağlıklı hale dönüştürmek için çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Gerede suyu yapım çalışmalarının devam ettiği alanda alınan tedbirler sayesinde iş kazası yaşanmamasının sevindirici olduğunu ve tünel çalışmalarının büyük bir başarıyla sürdürüldüğünü aktaran Kınacı, projenin enerji maliyetlerini de düşüreceğini kaydetti.

Muhabir: Fatih Türkyılmaz