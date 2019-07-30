KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kongre faaliyetlerinin başladığını ve teşkilat olarak kendilerinin hazır olduklarını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle sonbahar aylarında kasım, aralık gibi kongre faaliyetlerinin başlayacağı bilgisini paylaşıyoruz. Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızın kongre süreci başlamış bulunuyor. Bununla alakalı bizler teşkilat olarak hazırız. Sürekli ilçe ve beldelerimizde çalışma içerisindeyiz. Süreç bizim açımızdan güzel devam ediyor. Burada şunu da özellikle unutmamak gerekiyor; Önümüzde 2020 yılının sekizinci ayında büyük kongremiz var. Önce kendi kongremiz daha sonrasında da büyük kongremiz var. Bu çerçevede il kongremiz aralık ayından ocak ayına sarkabilir. Tüm Türkiye'de bu işin yapılabilmesi sene sonu için hedefleniyor."

Çopuroğlu ayrıca Kayseri'nin sorunları ve yatırımlarla alakalı olarak bakanlıkları da ziyaret ettiğini ifade etti.