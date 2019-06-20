Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, karar açıklandı.17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, "anayasayı ihlal" suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139'ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Böylece Kılıç 140, diğerleri 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Suikast timini yöneten Sönmezateşe 137 kez ağırlaştırılmış müebbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklardan eski kurmay albay Muzaffer Düzenli, anayasal düzeni ihlal ve cumhurbaşkanına suikast girişimi suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, adam öldürmeden 60 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 540 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Sanıklar eski kurmay albay Osman Kardal ve eski korgeneral İlhan Talu, anayasal düzeni ihlal suçundan birer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, anayasayı ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Karargahı'nda görevli olmasına rağmen Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gelen ve darbe faaliyetlerini yöneten kişi olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'e, anayasal düzeni ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da darbeci helikopter pilotlarını yöneten sanıklar Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin ve Halil Gül, 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbeci helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması talimatını veren eski Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Tabur Komutanı yarbay sanık Özcan Karacan ise 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu sanıklara ayrıca hapis cezası da verildi.

Olay tarihinde Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığında, Proje Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yapan eski kurmay albay Doğan Öztürk ve dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Ramazan Gözel, anayasal düzeni ihlal ve kasten adam öldürme suçlarından 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu sanıklar 442 yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi'ye, anayasal düzeni ihlal ve adam öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay yarbay Savaş Kabaklı, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Genelkurmay'daki darbe faaliyetleri

FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği karargahların başında Genelkurmay Başkanlığı geliyordu.

Darbe girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski korgeneral İlhan Talu, tümgeneral Mehmet Dişli, tuğgeneral Mehmet Partigöç, tuğamiral Sinan Sürer, albaylar Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal ve Ramazan Gözel sabah saatlerine kadar ihanet girişimini karargahta yönetti.

İhanet girişimine karşı demokratik tepkisini göstermek için Genelkurmay Başkanlığı karargahı önünde toplanan vatandaşlardan 11'i şehit edildi.

Karargahta ise dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın, darbecilerce vuruldu. Aydın, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk şehidi olarak kayıtlara geçti.

Bütün eylemlerin sorumlusu olarak cezalandırılmaları istendi

Sanıkların, "anayasal düzeni ihlal" suçunun yanı sıra karargahta şehit edilenlerin sayısı kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de Türkiye genelindeki bütün eylemlerin sorumlusu olarak cezalandırılması istendi.

2 bin 500 saat kayıt, 50 bin sayfa savunma

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl süren yargılamada, Oğuz Dik mahkeme başkanı, Osman Pediz ve Sefa Taştan ise üye hakim olarak kürsüdeki yerini aldı. Bülent Karakuş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti, olay gecesi yaralanan vatandaşların da aralarında bulunduğu 2 bin 386 kişi mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

Yaklaşık bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 251 kişi de maktul olarak kayda geçti.

Karar duruşmasına kadar 236 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Yaklaşık 2 bin 500 saati bulan kayıtlar, 7 katip tarafından deşifre edildi. Sanık ve avukatlarının beyanları 50 bin sayfa tuttu. Ayrıca yargılama boyunca 235 kişi de tanık olarak dinlendi.