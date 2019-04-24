Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan dönemin Kara Havacılık Komutanlığı taarruz helikopter tabur komutanı eski yarbay Özcan Karacan esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Karacan, darbe girişimi öncesi MİT'e giderek ihbarda bulunan Binbaşı O.K'nin amirlerine bilgi vermek yerine, buraya gitmesinin şüpheli bir durum olduğunu beyan etti.

Olay günü Kara Havacılık Komutanlığında kışla nöbetçi amiri olduğunu ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve beraberindekilerin kışlayı denetlemeye geldiğini belirten Karacan, darbeye ilişkin bir önlem alınmadığı iddiasında bulundu.

Darbenin planlanmasında ve erkene alınmasında bir sorumluluğunun bulunmadığını savunan sanık Karacan, mahkeme başkanının olay günü pilotların hangi helikopter ile uçtuğu sorusuna ise cevap vermedi.

Adil Öksüz liderliğinde Ankara'daki bir villada yapılan darbe toplantılarına katılmadığını, belirtilen tarihlerde Malatya'da olduğunu savunan Karacan, bu nedenle yurtta sulh konseyi üyesi olamayacağını belirtti.

Karacan, sözde konsey üyelerinin çoğunu yargılama sürecinde tanıdığını ve aralarında örgütsel bir bağ olmadığını iddia etti.

Olay tarihinden 13 ay sonra Antalya'da yakalandığını ve emniyette baskı altında ifadesinin alındığını öne süren Karacan, itiraf niteliğindeki ilk ifadesinin doğruları yansıtmadığını kaydetti.

Karacan, savunmasına yarın da devam edecek.