Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski kurmay binbaşı Okan Ataoğlu savunma yaptı.

Olay tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığında görev yaptığını hatırlatan Ataoğlu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Ataoğlu, çalışmanın ardından bahçeye çıktığını, bu esnada silah seslerinin geldiğini, bunun üzerine güney nizamiyeye yöneldiğini ifade etti.

Daha sonra odasına gitmek istediğini, ancak buna izin verilmediğini iddia eden Ataoğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine, itfaiye binasına gittiğini anlattı.

Ataoğlu, sabah saatlerine kadar bu binada beklediğini, darbe girişimine destek verecek bir eylemde bulunmadığını, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Yargılanmasına sebep olanlardan şikayetçi olduğunu belirten Ataoğlu, beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.