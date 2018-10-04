Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay binbaşı Suat Kürşat Gün, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden savcılık mütalaasını reddettiğini söyledi.

Gün, karargahta mesai yaptığı sırada koridordan gelen sesler üzerine odasından çıktığını, orada karşılaştığı askerlerin terör saldırısı olabileceğini söylediğini iddia etti.

Genelkurmay'ın bahçesinde gördüğü askerlerin diğer birliklerden terör saldırısı ihtimaline karşı kışlanın emniyetini sağlamaya geldiğini değerlendirdiğini söyleyen Gün, kışlaya sık sık helikopterlerin inip kalkmasını da terör tehdidinin boyutunun büyük olduğunu düşünmesine sebep olduğunu öne sürdü.

Terör tehdidine karşı silah ve mühimmat aldığını belirten Gün, gece boyunca herhangi bir olayın yaşanmadığı kuzey nizamiyede kaldığını sabah 09.00 sıralarında odasına döndüğünde ise darbe olduğunu anladığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediğini iddia eden Gün, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.