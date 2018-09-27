Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan eski yüzbaşı Ali Emre Eral, daha önce yaptığı savunmasının mevcut deliller doğrultusunda gerçek olduğunun anlaşıldığını ve darbe girişiminde bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

Eski üsteğmen Ertan Özmen, darbe girişiminden önce Milli Savunma Bakanlığında Asker Alma Dairesinde çalıştığını, olay akşamı görev yerine gideceği sırada Genelkurmay bölgesinde polislerin güvenlik önlemi almış olduğunu gördüğünü ve askeri araçların bulunduğunu fark ettiğini bildirdi.

Yaşananların darbe girişimi olduğunu bilmediğini ve darbeye destek vermediğini ileri süren Özmen, olaylar esnasında darbecilerin elindeki karargaha hiç girmediğini, kışla önünde yaralanan bir vatandaşa da yardımda bulunduğunu anlattı.

Üzerine atılı FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmediğini söyleyen Özmen, beraat talebinde bulundu.

- Sivil sanık savunma yaptı

Davanın sivil sanıklarından Fatih Okutur, 2012 öncesinde FETÖ'ye ait okullarda çalıştığını, maaşından himmet adı altında para kesilmesi üzerine söz konusu okullardan ayrıldığını beyan etti.

FETÖ okullarında çalışmasının örgüt üyesi olduğuna delil olmadığını ileri süren Okutur, iddianamede de yer alan "Nedim" kod adını kullandığı suçlamasının doğruyu yansıtmadığını savundu.

Okutur, Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkanının odalarına dinleme cihazlarının yerleştirilmesi ve dinlenmeleri olayına da iştirak etmediğini iddia etti. Sanıklardan eski yarbay Gökhan Eski'nin bu konuya ilişkin beyanlarını mahkemede değiştirdiğini ve kendisini teşhis edemediğini aktaran Okutur, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.