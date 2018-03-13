Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan taziye mesajı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan tankçı Uzman Çavuş Taner Kart için başsağlığı diledi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Orgeneral Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Kart için "Başımız sağ olsun" başlıklı mesajına yer verildi.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

