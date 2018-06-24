Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokuluna gelen Akar, 1157 numaralı sandıkta oy verdi. Oyunu kullanmasının ardından...