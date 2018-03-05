Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Ordu-millet anlayışının en güzel örnekleri sergileniyor

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar ordu-millet anlayışının en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının kıymetli ailelerine, destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Akar'ın, sınır denetimleri kapsamında ziyaret ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlere hitabı, TSK'nin video paylaşım sitesi Youtube'daki resmi hesabından paylaşıldı.

Orgeneral Akar, askerlere hitabında vatan ve millet için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle Afrin'e yönelik harekat ile yoğun bir döneme girildiğine dikkati çeken Akar, bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, diğer taraftan da İdlib'de Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Görevlerini uluslararası hukuktan aldıkları güçle, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa şartları çerçevesinde tamamen meşru koşullarda, meşru zeminlerde yerine getirdiklerine işaret eden Orgeneral Akar, "Burada bizim hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son teröristin etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, "Bu faaliyetleri yaparken sadece kendi ülkemizde değil, Suriye'deki kardeşlerimizin de rahatı, huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Biz bu faaliyetleri başarıyla sonuçlandırdığımızda umudumuz, dileğimiz, Suriye'deki kardeşlerimizin de güven içinde, rahat ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

"Hiçbir varlığa zarar vermeden faaliyetleri sürdürüyoruz"

Orgeneral Akar, tarihten, kültürden gelen anlayışla kutsal değerlere uygun olarak hiçbir masuma hatta çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar da gerçekten bütün dünyaya örnek olacak düzeyde başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık." dedi.

Bu faaliyetleri yürütürken aziz milletin sevgisini, güvenini kendilerinden esirgemediğini, faaliyetleri gece gündüz yakından takip etmek suretiyle ellerinden geldiğince destek sağladıklarını anlatan Akar, milletin askerin moral ve motivasyonunu yükselttiğini kaydetti.

Orgeneral Akar, şunları ifade etti:

"Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz, ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin göz bebeği kahraman ordumuzun maddi ve manevi olarak daima yanında olduğunu göstermektedir.

Milletimizin, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için kurulmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Tük Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile milli harp sanayimizin geliştirilmesi için kurulmuş Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı başta olmak üzere birlik ve kurumlarımıza yaptığı maddi ve manevi destek, bunun en güzel örneklerini teşkil etmektedir.

Şahsım ve TSK mensupları adına, şanlı tarihimize ve milli örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle kahraman Mehmetçik'imizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Orgeneral Akar, bu milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensubu olmanın kendileri için gurur kaynağı ve övünç vesilesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, bizim için bu kadar önemli olmasının yanı sıra hepimiz için de omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle burada hudutta, 'Hudut namustur.' diyen veyahut da Silahlı Kuvvetler'in Afrin'deki, İdlib'deki faaliyetlerinde görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, onurlu oldukları kadar aynı zamanda sorumlu olduklarını da hiçbir zaman unutmayacağız. Milletimize, tarihimize, değerlerimize, vatanımıza karşı sorumluluğumuzu bilerek bu bilinçle elimizden geldiğince gece gündüz demeden bize verilen vazifeyi başarmak için her türlü gayreti göstereceğiz, bizden önceki şehitlerimizin, gazilerimizin gösterdiği gibi.

İnşallah bize verilen vazifeyi de başaracağız."

Orgeneral Akar, Mehmetçik'e bugüne kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ederek başarılarından dolayı kutladı ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.