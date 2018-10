Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Genelkurmay Başkanlığı, Türk milletinin tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiği Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı.

Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı. Ankara Palas'taki törende çekilen fotoğrafın yanı sıra Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf da albümde bulundu.

Atatürk'ün törenlerde çekilen fotoğraflarının yanı sıra albümde Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak ile çekilen fotoğrafı da yer aldı.

