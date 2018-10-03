Genel Sekreter Kaya'dan köy ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, gezileri kapsamında Kurtlapa, Gümüşdere, Yakupoğlan ve Olukman köylerine gitti.

Kaya, ziyaretlerinde köylerde yürütülen parke, yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, köy gezileri sırasında Kurtlapa Belediyesi ile Yakupoğlan İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret etti.