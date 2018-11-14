Genel Sekreter Kaya'dan denetim

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, kentte yapımı devam eden inşaatları inceledi.

Özel İdare'den yapılan açıklamaya göre Kaya, Sivas İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kontrolörlüğü yürütülen yatırımların devam eden inşaatlarını denetledi.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Teknik Meslek Lisesi, 5 atölye ve yemekhane yapım işi, Kılavuz 24 derslik İmam Hatip Lisesi, Merkez Kız İmam Hatip Ortaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi, Şemsi Sivas-i Spor Salonu ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatlarında incelemelerde bulunan Kaya, yetkililerden bilgi aldı.



