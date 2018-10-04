Genel Sekreter Kaya, üniversiteli öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Tanıtım Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerle, üniversitenin kültür merkezinde buluştu.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin öğrencisi olmanın bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Sivas'ın burada üniversite okuyacak öğrencilere büyük bir birikim sağlayacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Özellikle tarih, musiki ve mutfak açısından sizlere büyük bir hazine sunuyor. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerimiz kendilerini yakından ilgilendiren Şifaiye Medresesi'ni, Divriği Darüşsifası'nı, Sıcak ve Soğuk Çermik ile Kangal Balıklı Kaplıcaları'nı gezerek yakından tanıyacaklar. Çok ferah, ilgi çekici ve bütün yönleriyle Sivas'ın sahip olduğu tarihi eserleri sergileyen bir meydan. Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri bir arada yer alıyor. Bunun yanı sıra emin bir şehir olarak seçilerek, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapan bir Kongre binası da meydanımızda bulunuyor. Bu tarihi mekanları gezmek, tanımak ve öğrenmek öğrencilerimize düşüyor."

Kaya, öğrencilerin Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de davet ederek, öğrencilerin Yıldız'da keyifli vakit geçirebileceğini aktardı.

Kaya'ya, Rektör Yardımcısı Ali Taşkın ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın da eşlik etti.