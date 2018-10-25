Genel Sekreter Kaya, Altınyayla ilçesini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Altınyayla ilçesini ziyaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Altınyayla ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Kaymakam Halil Dalak ile görüştü.

İdarenin Altınyayla’da yürüttüğü çalışmalarla ilgili ilçedeki birim amirleriyle toplantı yapan Kaya, Belediye Başkanı Necmettin Mermer'i de ziyaret etti.

Kaya, il özel idaresi tarafından ilçeye kazandırılan kazandırılan Altınyayla İmam Hatip Ortaokulu ile ilçeye bağlı Kızılhüyük ve Taşlıhüyük köylerinde de incelemelerde bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi Altınyayla Bakım Evini de ziyaret eden Kaya, burada İlçe Özel İdare Müdürü Yaşar ile görüştü.