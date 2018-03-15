Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Akdeniz, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili gecikme cezası uyarısında bulundu.

İl müdürü Akdeniz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası kapsamına giren vatandaşların ödenmemiş prim borçlarının 6824 Sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığını belirtti.

Tebligat yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmamış Genel Sağlık Sigortalıların 2 Nisan tarihine kadar gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda prim borçlarının silineceğini hatırlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"1 Nisan tarihi 2017 öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile 'GSS 6824 Prim Tahsilatı' menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir."