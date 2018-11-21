SİVAS (AA) - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı proje kapsamında il genelindeki okullarda ve yurtlarda konferanslar gerçekleştirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında terör örgütlerine karşı çok yönlü sürdürülen mücadelenin etkinliğini arttırmanın amaçlandığı belirtildi.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençleri terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları konusunda bilinçlendirmenin önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröre karşı devlet-vatandaş iş birliği içerisinde, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmek amacıyla 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim dönemi içerisinde üniversite ve liselerde eğitim ve öğretim gören öğrencilerine yönelik olarak terörle topyekün mücadele kapsamında gençliğinin bilinçlendirilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından konferanslar verilecek. Sivas Valiliği koordinesinde il merkezi ve ilçelerde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı 11 Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne bağlı 4 öğrenci yurdu ile resmi ve özel 110 lisede toplam olarak 100 konferans yapılacak. Projeyle 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor."











