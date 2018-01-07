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'Gençlik Şühedanın İzinde' buluştu

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen 4,5 kilometrelik "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği başladı

07 Ocak 2018 Pazar 13:41
'Gençlik Şühedanın İzinde' buluştu
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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş başladı.

Bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yürüyüşüne katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi ve şehitler için dualar edildi.

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, yürüyüşte sırasında ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Filistin bayrakları da taşıdı.

Solo Türk gösteri yapacak

Yaklaşık 4,5 kilometre sürecek yürüyüşün ardından ulaşılacak şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edilecek.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatılacak.

Bak ve Arslan'ın birer konuşma yapması beklenen anma etkinliğinin sonunda Türk Kızılayı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Program, Solo Türk gösterisiyle son bulacak.

Muhabir: Yunus Okur, Cüneyt Çelik


Anahtar Kelimeler:
BaşladıKarsSarıkamışTürkiyeYürüyüş
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