Gençlik Merkezinde temel bilgi ve beceriler öğretiliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde, "10 Parmağımda 10 Marifet" projesi kapsamında gençlere günlük hayatta kullanılan temel bilgi ve becerilerle ilgili uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Gençlik Merkezinde "10 Parmağımda 10 Marifet" projesi çerçevesinde eğitim çalışmaları başlatıldı.

Merkezde 14-29 yaş grubu gençlere yönelik eğitimlerde, günlük hayatta lazım olan temel bilgi ve becerilerin kısa sürede uygulamalı eğitimler ile kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında düzenlenen Sıhhi Tesisat İşleri Beceri Programı'na katılan gençlere musluk ve armatür takma, sökme ve bakımı ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.



