Gençlik Merkezinde 7’den 70’e resim kursuna katılıyorlar

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Resim Kursu 7’den 70’e herkes katılıyor.

Gençlik Merkezi’nde hafta da 8 saat boyunca devam eden resim kursu büyük ilgi görüyor. Özellikle ortaokul, üniversite öğrencilerinin yanı sıra ev hanımlarının da büyük ilgi gösterdiği resim kursuna katılanlar hem yeteneklerini keşfediyor hem de özgüvenlerini kazanıyor. Resim kurs hocası Huriye Bilgin, Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kursa 7’den 70’e her kesimin büyük ilgisinin olduğunu söylerken burada kursiyerler hem yeteneklerini keşfediyor hem de özgüvenlerini geliştiriyorlar dedi. Bilgin, “Resim kursu 7’den 70’e herkesin geldiği bir kurs. İlgisi ve yeteneği olan herkes resim kursumuza katılım sağlayabiliyor. Gençlik Merkezi’nde yaş aralıkları var ama resim kursunda yaş aralığı koymuyoruz. Herkes resim kursuna katılım sağlayabiliyor. İlgi bizleri son derece mutlu ediyor. Yaş gruplarına göre ayrım yapıyoruz. Haftalık 8 saat resim kursumuz olduğu için herhangi bir yaş sınırımız bulunmuyor. Buraya gelen herkes ile ilgi ve yeteneğine göre mesela akredit boya çalışması yapmak isteyen bu çalışmayı yapıyor, yağlı boya yapmak isteyen onu yapıyor, kara kalem yapmak isteyenler de kara kalem yapıyor. Herkesin ilgisi ve yeteneğine göre yol izliyoruz” dedi.

“Kursa öğrenciler ve ev hanımları ilgi gösteriyor”

Gençlik Merkezinde devam eden resim kursuna daha çok ortaokul, üniversite ve ev hanımlarının ilgisinin olduğunu ifade eden Huriye Bilgin, “Resim kursuna daha çok ortaokul ve üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Ama ev hanımlarımızın da resim kurslarına talepler çok fazla oluyor. İlgisi ve yeteneği olan herkesi kursumuza alabiliyoruz” diye konuştu.

“Resim kursu yeteneklerini keşfetmeyi sağlıyor”

Resim Kursu öğreticisi Huriye Bilgin kursa katılmak isteyenlere de çağrıda bulunarak resim hem yeteneklerinizi ortaya çıkartıyor hem de öz güveninizi geliştiriyor dedi. Bilgin, “İlgisi olan herkes buraya gelebilir. Yeteneğini burada daha çok keşfetmiş olabiliyor. Bazen ilgim var ama yeteneğim yok benim diyenler olabiliyor. Burası aynı zamanda hem yeteneğini hem de özgüvenini daha çok keşfetmeyi sağlıyor” şeklinde konuştu.