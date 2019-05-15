Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bağımsızlık ateşinin 100 yıl önce yakıldığını söyledi.

Türkiye'nin düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Eskici, gençliğin en donanmış şekilde geleceğe hazırlanmasını istedi.

Eskici, bir ülkenin asıl gücünü tank ve tüfeğin oluşturmadığını ahlaklı, inançlı gençlerin oluşturduğunu kaydetti.

Program, öğrencilerin sunduğu çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.