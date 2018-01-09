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"Gençliği Önemse Geleceğe Gülümse" Projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce hazırlanan “Gençliği Önemse Geleceğe Gülümse” Projesi hayata geçti. Dernek Başkanı Mihdat Güler, projenin 29 yaşına kadar olan gençlerle yönelik...

09 Ocak 2018 Salı 16:08
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YOZGAT (AA) - Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce hazırlanan “Gençliği Önemse Geleceğe Gülümse” Projesi hayata geçti.

Dernek Başkanı Mihdat Güler, projenin 29 yaşına kadar olan gençlerle yönelik olduğunu söyledi.

Proje kapsamında satranç, resim, ebru, masa tenisi kurslarının yanı sıra kitap okuma kampanyaları, piknik, sinema etkinlikleri yapılacağını anlatan Güler, "Gençlerimizin milli manevi duygularını güçlendirmek amacıyla Çanakkale, İstanbul ve Şanlıurfa ve Gaziantep illerine geziler düzenlenecek." dedi.

Koordinatörlüğünü Ömer Esmek’in yaptığı proje etkinliklerine dileyen gençlerin başvurabileceğini belirten Güler, şunları söyledi:

"Kurs, etkinlik ve gezilerimiz ücretsizdir. Başvurmak isteyen gençlerimiz gerek derneğimiz ofisine, gerekse Gençlik Merkezi olarak düzenlediğimiz Şefaatli Caddesi Prestij Evleri Sitesi altındaki merkeze başvurabilecek."

Anahtar Kelimeler:
ProjeSorgunSorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
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