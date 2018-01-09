"Gençliği Önemse Geleceğe Gülümse" Projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce hazırlanan “Gençliği Önemse Geleceğe Gülümse” Projesi hayata geçti. Dernek Başkanı Mihdat Güler, projenin 29 yaşına kadar olan gençlerle yönelik...