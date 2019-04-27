"Gençliğe Değer Projesi" eğitimleri

KIRŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Kırşehir Müftülüğünce gençlere verilen dini eğitimler devam ediyor.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında öğrenci ve gençlerle buluşan İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Şaban Çakır, Karlı Camisinin konferans salonunda İslam ahlakı ve Hazreti Peygamberin hayatından bölümler anlattı.

İl Müftülüğü Maneviyat Rehberi Abdulkadir Erel ise İslam ahlakı ve Hazreti Peygamberin hayatından örnekler anlatarak, gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.