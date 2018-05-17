"Gençlerle Başbaşa" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında hazırlanan "Gençlerle Başbaşa" adlı kitap öğrencilere tanıtıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil tarafından kaleme alınan "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabın tanıtımını yapan Sivas Valisi Davut Gül, öğrencilere kitaptan dağıttı.

Programda konuşan Vali Gül, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde toplam 58 bin kitap dağıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim dağıttığımız kitaplar kılavuz kitaplar. Bunu evde büyüklerinizle beraber okumanızı istiyorduk. Bu dönemde 2 tane kitap dağıtıyoruz. Birincisi bugün sizlere dağıtacağımız kitap. Kitapta gerçekten çok güzel öğütler var. İkincisini de daha küçük öğrencilere dağıtacağımız ‘Dedem Kadı Burhaneddin’ kitabı. Kadı Burhaneddin Sivas'ta devlet kurmuş ve başarılı olmuş bir lider. Kadı Burhaneddin'in özelliklerine baktığımızda, edebiyatla, müzikle, sanatla çok iç içe olduğunu ve iyi bir devlet adamı olduğunu görüyoruz. Biz de bu özelliklerde öğrencilerimiz yetişsin istiyoruz. Bu okul sportif faaliyetlerde çok başarılı. Her okul, her öğrenci aynı şekilde en az bir branşta başarılı olsun istiyoruz. Sizleri olabildiğince karar mekanizmalarına katmak istiyoruz. Sizlerin hem akademik başarıları, hem sosyal, kültürel ve sportif başarıları ailenizi ve sizi mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. İstiyoruz ki sizlere hediye ettiğimiz kitaplardan sonra sizler kütüphane alışkanlığı edinin."

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, öğrencilerin fikirlerine değer verilerek öğrenci meclisi oluşturulduğunu ve bu doğrultuda kararlar verildiğini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

