Gençlerin gözde mesleği kabin memurluğu

Freebird Hava Yolları, uçuşlarında görev alacak yeni kabin memurlarını belirlemek için Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine sınav ve mülakat düzenledi.
Kapadokya Üniversitesinin, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerinin eğitim ve istihdamı için Freebird Hava Yollarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen firmaları ile de anlaşması bulunduğu ifade edilirken, mülakatlarda olumlu bulunan öğrencilere istihdam garantisi verildiği vurgulandı.
Kapadokya Üniversitesi’nin Mustafapaşa’daki yerleşkesinde mülakata giren öğrenciler ise bu okul sayesinde hayallerine kavuşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.