Gençlere elektronik sigara tuzağı

KONYA (AA) - Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şube Başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Yosunkaya, "Elektronik sigara, tütün endüstrisi tarafından, nikotin bağımlılığını sağlama açısından bir geçiş ürünü olarak kullanılıyor. Gençler bu yolla nikotine alıştırılıp daha sonra yine tütün ürünlerini kullanmaları sağlanıyor." dedi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, bir gross marketin sahibi Hasan Hüseyin Uçar'a tütün ürünleri satmadığı için Türk Toraks Derneği adına teşekkür plaketi takdim eden Yosunkaya, tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması için gösterilen bu duyarlılığı takdir ettiklerini söyledi.

Yosunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göğüs hastalıkları uzmanları tarafından Ankara'da kurulan ve tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Türk Toraks Derneği'nin hem hastalıkların tedavisi, hem de önlenmesi konusunda mücadele verdiğini aktardı.

Göğüs hastalıklarında hava kirliliği, zararlı gaz, ya da toz gibi birçok tetikleyici faktör olduğuna işaret eden Yosunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğer hastalıklarının oluşumunda en önemli patojenlerden biri sigara. Sigaraya bağlı hastalıklar tüm dünyada önlenebilir hastalıklardır ve önlenilebilir ölüm sebeplerinin de başında gelir. Eğer sigarayla mücadele edebilirsek, bugün yaşanan ölümlerin çoğu olmayacak. Sigara dünyada her yıl 7 milyondan fazla can alıyor. En bilinen hali sigara ama puro, pipo, nargile, elektronik sigara, bunların hepsi insan sağlığına zararlı tütün ürünleri. Yani bağımlılık yapıcı etkisi diğer bağımlılık yapıcı maddelerden çok daha yüksek. Sigaranın, bir esrar, eroin kadar güçlü bağımlılık yapıcı etkisi var."

- "Erkek çocukların yüzde 20'si, kız çocukların yüzde 13'ü sigara kullanıyor"

Yosunkaya, son yıllarda özellikle gençlerde elektronik sigara kullanımının da yaygınlaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu da tütün endüstrisinin bir ürünüdür ve zararsız gibi lanse edilmektedir. Aslında bu da nikotin ve tam olarak insan vücuduna ne zarar vereceği belli olmayan kimyasallar içeren bir ürün. Şimdilik çok kesin şunu yapar, bunu yapar diyemesek de bir 10 yıl sonra onunla ilgili sıkıntılar da gün yüzüne çıkacaktır. Elektronik sigara, tütün endüstrisi tarafından, nikotin bağımlılığını sağlama açısından bir geçiş ürünü olarak kullanılıyor. Gençler bu yolla nikotine alıştırılıp daha sonra yine tütün ürünlerini kullanmaları sağlanıyor."

Elektronik sigaranın bir sigara bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağını vurgulayan Yosunkaya, "Sigara bırakma poliklinikleri bu amaç için çalışıyor. Bırakmak isteyenler oralardan yardım alabilir. Erkek çocuklarda yüzde 20, kız çocuklarda yüzde 13 oranında bir kullanım oranı var. Bu çok yüksek bir oran. Gençleri koruyamazsak bu işten tam olarak kurtulmamız mümkün olmayacak. Bu nedenle gençler üzerine eğilmemiz lazım. Onların rahat ulaşamayacakları ve kandırılmalarını önleyecek şekilde toplumda bir farkındalık yaratılmalı." ifadelerini kullandı.

- "Sigaraya bu kadar kolay ulaşılamamalı"

Yosunkaya, özellikle son yıllarda tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararların etkin bir şekilde fark edildiğini ve hükümetin politikalarıyla sigara kullanımının azaltıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tütün endüstrisinin bu farkındalığı önleme çabalarına rağmen, vücutta tüm organlarda kanser yapabilen, akciğerleri tamamıyla kötü etkileyip solunum yolu hastalıklarına yol açabilen bir madde olduğu fark edildikten sonra çok ciddi önlemler alınmaya başlandı. Kapalı alanlarda kullanılmıyor. Okullar, hastaneler, spor salonları, taksiler, halka hizmet sunan yerlerde kullanımı yasak ama asıl kurtarmamız gereken gençler. Gençler hiç başlamadan önlenebilirse çok iyi olur. Biz Toraks Derneği olarak tüm yurtta sigara satmayan market ve bakkalları tespit edip sertifika veriyoruz. Bu duyarlılık güzel bir şey. Her isteyen her yerde tütün ürünlerine ulaşamamalı. Bu kadar tehlikeli, insanı öldüren bir maddeye bu kadar kolay ulaşılamamalı. Tüm dünya aynı yönde önlemler almaya çalışıyor. İnşallah bir gün endüstri kontrol altına alınır ve üretimi önlenebilirse sigaraya karşı asıl zafer o zaman kazanılacaktır."



