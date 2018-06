Gençlere elektronik sigara tuzağı

- Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şube Başkanı Doç. Dr. Şebnem Yosunkaya: - "Elektronik sigara, tütün endüstrisi tarafından, nikotin bağımlılığını sağlama açısından bir geçiş ürünü olarak kullanılıyor. Gençler bu yolla nikotine alıştırılıp daha sonra yine tütün ürünlerini kullanmaları sağlanıyor" - "Sigara dünyada her yıl 7 milyondan fazla can alıyor. En bilinen hali sigara ama puro, pipo, nargile, elektronik sigara, bunların hepsi insan sağlığına zararlı tütün ürünleri. Yani bağımlılık yapıcı etkisi diğer bağımlılık yapıcı maddelerden çok daha yüksek. Sigaranın, bir esrar, eroin kadar güçlü bağımlılık yapıcı etkisi var" - "Toraks Derneği olarak tüm yurtta sigara satmayan market ve bakkalları tespit edip sertifika veriyoruz. Bu duyarlılık güzel bir şey. Her isteyen her yerde tütün ürünlerine ulaşamamalı"