Gençlerden okullarda atık pil kampanyası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, ilçelerdeki merkezlerle iş birliği yaparak okullara atık pil kutuları dağıttı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Gençlik Merkezi, "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla pil toplama kampanyası başlattı.

Kaman ve Mucur Gençlik Merkezleriyle yapılan iş birliği sonucunda ilköğretim ve liselerle yükseköğretim yurtları ziyaret edilerek bilgilendirmenin ardından atık pil kutuları dağıtıldı.

Merkez Necati Bey Ortaokulu ziyaretinde öğrencilere, atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekilerek, doğal yaşam ve insanlığa verdiği zararlara ve içerdiği ağır metaller hakkında bilgi verildi.











