Gençler, yaşlılarla piknik yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Asımın Nesli Hareketi Derneği üyesi gençler, piknik etkinliğinde yaşlılarla bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, huzurevi sakinlerini ziyaret eden gençler yaşlıların gönüllerini aldı. Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle huzurevinin bahçesinde piknik organizasyonu gerçekleştiren gençler, huzurevi sakinlerine ikramda bulundu.

Kırşehir Asımın Nesli Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Sami Doğancı, ziyaret ve piknik organizasyonundaki amaçlarının yaşlıların hoşça vakit geçirmeleri olduğunu belirtti.

İslam dininin öğretileri ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde de yaşlılara yaşlılara önem verilmesinin tavsiye edildiğini dile getiren Doğancı, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin, 'Saçı sakalı ağarmış yaşlı Müslümana saygı gösterip ikram etmek, Allah'a saygıdandır'. 'Düşkünleri görüp gözetiniz, zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız' ve 'Bereket, büyüklerinizin yanındadır.' 'Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.' hadisleri mevcuttur. Bu hadislerin aydınlığında bize gösterilen ve emredilen yol her vesileyle yaşlılarımızın duasını almaktır, Biz de belli aralıklarla bunu yaptık ve inşallah yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ramazan Baykara'ya, Huzurevi Müdürümüz Fatih Göçer'e ve personele çok teşekkür ediyoruz.”



