Gençler sabah namazında buluştu

KONYA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karapınar Temsilciliği üyeleri gençleri sabah namazında bir araya getirdi.



"Saban namazında buluşuyoruz" sloganıyla sabah namazında bir araya gelen gençler, sabah namazını Hacı İsa Camii'nde kıldı.

TÜGVA Karapınar Temsilcisi Rasih Doğan, gençlerin manevi duygularının pekişmesi ve en önemli kulluk sorumluluğunun en başında yer alan namazla buluşmasını sağlamak amacıyla sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı sonrasında camii cemaati ile hep birlikte kahvaltı yapıldı.



