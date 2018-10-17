Gençler köy çocuklarının yüzünü güldürdü

MUŞ (AA) - Muş Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, köy çocukları için etkinlikler düzenledi.

Proje kapsamında gönüllüler, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çıkışında adaylardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları il genelindeki köy çocuklarına dağıttı.

Gönüllüler ayrıca, temin ettikleri kırtasiye ve spor malzemelerini Hasköy ilçesindeki Azıklı Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Gönüllüler daha sonra yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynadı.

"Gençlerimizin yüzlerindeki tebessüme ortak olduk"

Muş Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Latif Yılmaz, proje kapsamında köy çocuklarını sevindirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerle öğrencilerin sevinçlerine ortak olduklarını belirten Yılmaz, "Gençlerle her zaman iç içe olduğum bir kurumda çalıştığım için çok mutluyum. Gençlerimizin yüzlerindeki tebessüme ortak olduk." dedi.

Gönüllülerden Öznur Gültekin ise bir nebze de olsa öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve okumalarına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Aralarında topladıkları kitaplarla köy okulunda kütüphane oluşturacaklarını anlatan Gültekin, çocukların kitaplardan daha fazla yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden Süme Öner de hediyeleri çok beğendiklerini ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Muhabir: İbrahim Yaldız