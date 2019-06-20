KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de faaliyet gösteren bir derneğin üyesi gençler, "Hayal Vagonu" ismini verdikleri bir kampanya düzenleyerek, kentteki tramvay vagonlarına astıkları yazı ve resimler aracılığıyla hayvanlara karşı duyarlılığın artması için uğraşıyor.

Kentteki İldem-Organize Sanayi Bölgesi hattı ile Talas-Cemilbaba hattındaki tramvayları kullanan vatandaşlar, vagonlara asılan hayvanlara ilişkin yazılara ilgi gösteriyor.

Daha önce Türk ve dünya edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirlerinin ve yazımı karıştırılan kelimelerin doğru yazımının asıldığı vagonlarda, bugünlerde de hayvan haklarıyla ilgili resimler yer alıyor.

Ayrıca vagonlarda "Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi de olmaz", "Satın alma, sahiplen", "Hey insan ben dövüştürülmek istemiyorum" yazılı afişler de dikkati çekiyor.

- "Yaşam farkındalık fikriyle yola çıktık"



Derneğin medya sorumlusu Asuman Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk derneği olarak yola çıktıklarını ve kısa süre içinde pek çok proje yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının iyiliği yaymak ve insanlarda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Tütüncü, şöyle konuştu:

"Yaşam farkındalık fikriyle yola çıktık. Biliyoruz ki insanlar görerek, algılayarak fark ediyorlar. Sosyal sorumluluk projelerimizi pek çok kavram üzerine kuruyoruz. Daha önce de tramvay vagonlarında bu tarz çalışmalar yaptık. Türkçenin doğru kullanımı için kelimelerin doğru ve yanlış yazımını karşılaştıran pankartlar yazdık. Şiirlerle vagonları donattık. Bir şehrin kimliği, o şehrin meydanıdır. Biz de şehrimizde, meydanımızda bir canlılık oluşturmaya, durağanı olumlu şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Gençler sadece okul ve kafe arasında kalmasın, bu tarz projelerde yer alsın diye uğraşıyoruz."

Talas-Cemilbaba hattında yolculuk yapan vatandaşlardan Mehtap Çelen de kendisinin de bir köpeği olduğunu ve hayvana yapılan zulme anlam veremediğini belirterek, "7 yıldır Kayseri'deyim, ilk kez gördüm tramvayda böyle şeyleri. İnsanları bilinçlendirmek çok güzel, iyi olmuş. İnsanlar hayvanlara karşı sevgiyle kollarını açmalı. Yuvalarını açmalı, hoşgörüyle bakmalı ve beslemeli." dedi.

Üniversite öğrencisi Esra Şeker de vatandaşların dikkatini çekmek için yapılan bu tür çalışmaları başarılı bulduğunu kaydetti. Gündelik konuların bu şekilde dile getirilmesini gerektiğini aktaran Şeker, "Hayvanları bu pankartlarda dile getirip konuşturmuşlar. Çünkü hayvanlar konuşup kendilerini ifade edemiyorlar. Bizim empati yapmamız ve hayvanları düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Arzu Güney de "Çok güzel bir uygulama olmuş. Hayvanlar da can sahibi, onları korumalıyız. İnsanlarımız bu konuda bilinçlenmeli." şeklinde konuştu.