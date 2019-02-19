Gençler güreş grup müsabakaları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler Grekoromen ve Serbest Sitil Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Amasya, Ankara, Bartın, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Niğde, Sinop ve Yozgat'tan sporcular serbest ve grekoromen stillerde mücadele etti.

Aşıkpaşa Spor Salonunda yapılan yapılan müsabakalarda grekoromen sitilde 45 kilogramda Atilla Gümüş, 48 kilogramda Sinan Çadır, 51 kilogramda Azat Sarıyar, 55 kilogramda Recep Kalınsazlıoğlu, 60 kilogramda Yalçın Kunduz, 65 kilogramda Berat Özbek, 71 kilogramda Toygun Aktop, 80 kilogramda Nurullah Çadır, 92 kilogramda Faruk Pilavcı, 110 kilogramda Efe Berkin Horozoğlu gruplarında birinci oldu.

Serbest sitilde ise 45 kilogramda Mehmet Yaprak, 48 kilogramda Emircan Çolak, 51 kilogramda Furkan Damıtoğlu, 55 kilogramda Aytuğ Ucuzal, 60 kilogramda Emre Yazıcı, 65 kilogramda Sıddık Öcal, 71 kilogramda Talha Uslu, 80 kilogramda Talha Doğancı, 92 kilogramda Mustafa Apaydın, 110 kilogramda Efe Anıl Al gruplarında birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Güreş Federasyonu hakem gözlemcisi Murat Dereli, güreş il temsilcisi Oğuz Artım tarafından ödülleri takdim edildi.