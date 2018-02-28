"Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmaları" sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde "Bir şiir, bir nefes" sloganı ile düzenlenen yarışma, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Yarışmanın finaline 14-17 ile 18-25 yaş grubu erkek ve bayan kategorilerinde 40 genç katıldı.

Yarışmada, 14-17 yaş grubu erkekler kategorisinde Şeref Demir, bayanlar kategorisinde Nurşen Bulut birinci olurken, 18-25 yaş grubu erkekler kategorisinde Rahman Yalçın, bayanlar kategorisinde ise Dilara Bozdoğan birinciliği elde etti.

Yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Kırşehir'i temsil etmeye hak kazanan gençlere başarılar diledi.

Dereceye giren geçler, 11 Nisan 2018 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilecek İç Anadolu Bölgesi Finallerinde Kırşehir'i temsil edecek.

