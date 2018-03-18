Genç TEMA Çanakkale şehitleri için fidan dikti

KONYA (AA) - TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar'da erozyon sahasında Çanakkale şehitleri anısına bin 915 fidan dikti.

NEÜ Genç TEMA Topluluğu üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Karapınar'daki rüzgar erozyonu sahasında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle 1915 yılında kazanılan zafer dolayısıyla şehitler anısına bin 915 fidanı toprakla buluşturdu.

Topluluk adına açıklama yapan Gizem Mudu, böyle bir faaliyeti gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çanakkale Zaferi'nin genç nesiller tarafından unutulmaması gerektiğini ifade eden Mudu, "Çanakkale'de dünyaya örnek bir zafer kazandık. Bizler de o ataların torunları olarak fidan dikimi gerçekleşirdik. Bu faaliyetimizle fakındalık yaratmak ve erozyonla mücadeleye katkı yapmak istedik. Çevreye duyarlı bir topluluğuz." dedi.