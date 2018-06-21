Genç sporcular destek bekliyor

ANKARA (AA) - Gölbaşı ŞenKay Spor Akademisi Kulübü sporcuları, Çanakkale'de yapılacak Muaythai Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılmak için destek bekliyor.

Antrenör Şenol Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakale'de 15 Temmuz ve Çanakkale Şehitleri anısına 10-17 Temmuz tarihlerinde Muaythai Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenleneceğini belirtti.

Muaythaide son derece başarılı olduklarını, dünya üçüncüsü çıkardık, wushuda ve diğer branşlarda sayısız başarılar elde ettiklerini anlatan Kaysi, "Bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Hedefimiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spor ile boş vakitlerini değerlendirerek toplumda saygın birer birey olmalarını sağlamaktır." dedi.



Kaysi, Çanakkale'deki şampiyonaya 12 sporcu ile katılmak istediklerini ancak bunun için desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve iş adamlarından bize sponsor olarak destek vermelerini bekliyoruz. Sadece Gölbaşı’nda değil, Türkiye’nin her yerinde bu spor dallarına daha fazla destek verilmelidir. Çünkü bu sporcular ülke için, millet için mücadele vermektedirler."

Veliler de çocuklarının şampiyonaya katılabilmesi için destek istedi.

Velilerden Mücahit Gökkaya da "Kulüplerin maddi durumları yetersiz kalıyor. Bu tür spor salonlarına yeterli destek verilmiyor. Gerekli destek verilirse inanıyorum ki çocuklar ileriye yönelik ülkeye daha yararlı bireyler olabilirler." dedi.

Canan Dağdeviren ise oğlunun Balkan ve Dünya şampiyonu olma hayalleri kurduğunu belirterek, kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu aktardı.